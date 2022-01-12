Існує реальний ризик нового конфлікту в Європі, - генсек НАТО після переговорів з РФ щодо України

Про це Єнс Столтенберг заявив 12 січня на брифінгу за підсумками першого з 2019 року засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі.



"Існує реальний ризик виникнення нового конфлікту у Європі. Саме тому зустрічі з Росією такі важливі. Ми повинні робити те, що можемо, аби запобігти цьому конфлікту. Саме тому ми надсилаємо чіткий сигнал Росії, ми готові сісти за стіл переговорів, назвати цілий список занепокоєнь щодо розміщення ракет і так далі, щоб запобігти новому збройному конфлікту", - заявив генсек НАТО.



За його словами, Альянс зацікавлений у відновленні своєї місії в Москві та російської дипломатичної присутності у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Також союзники Альянсу хотіли б обговорити з Москвою конкретні заходи з метою збільшення прозорості проведення військових навчань, запобігання небезпечним військовим інцидентам, скорочення загроз у космосі та кіберпросторі.



Столтенберг зазначив, що НАТО вірить у діалог, але попереджає Росію про серйозні наслідки у вигляді серйозних економічних і політичних санкцій у разі повномасштабного вторгнення на територію України.



"Важливо сказати, що Україна - це наш партнер, хоч і не член НАТО", - заявив генсек Альянсу.



Відповідаючи на запитання щодо "загрози" Росії з боку Києва через постачання озброєння із Заходу, Столтенберг підкреслив, що Україна має право на самооборону.



"Україна не становить загрози для Росії. Саме Росія є агресором. Саме Росія застосувала силу і продовжує застосовувати силу проти України", - наголосив він.

Генсек НАТО заявив, що переговори з Росією в Брюсселі були складними, але важливими. Росія продовжила вимагати гарантії про відмову НАТО розширюватися за рахунок України, проте Альянс відмовився йти на компроміс щодо включення нових членів.

На думку прем'єр-міністра Латвії Кріш'яніса Каріньша, війна Росії з НАТО майже немислима, оскільки це був би дуже великий світовий збройний конфлікт.