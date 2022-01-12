Війна Росії з країнами НАТО майже немислима, - прем'єр-міністр Латвії
На думку прем'єр-міністра Латвії Кріш'яніса Каріньша, позитивним результатом переговорів РФ і США є вже те, що вони відбулися, хоча в той же час у них чітко простежується агресивна російська риторика
Про це голова уряду Латвії розповів в інтерв'ю TV3, повідомляє Delfi.
Кріш'яніс Каріньш підкреслив, що Росія не зможе диктувати НАТО, які країни можуть входити в його склад, а також куди Альянс може вводити війська.
Оцінюючи переговори США та РФ, прем'єр-міністр Латвії наголосив, що першим позитивним результатом стало те, що вони відбулися. Позиція США полягає в тому, що країни НАТО тримаються разом, але в той же час чітко простежується агресивна російська риторика.
"Гарна новина полягає в тому, що західний світ тримається разом", - наголосив він.
На думку Каріньша, найгіршим наслідком нинішньої геополітичної нестабільності може стати війна. Проте війна Росії з НАТО майже немислима, оскільки це був би дуже великий світовий збройний конфлікт.
Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі проходить засідання Ради Росія-НАТО, головними темами яких є напруження на кордонах України та вимоги РФ щодо нерозширення Альянсу на схід.
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