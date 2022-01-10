Рух України в НАТО і американська присутність у Європі: РФ і США завершили переговори щодо "гарантій безпеки"

Про це повідомляє журналістка CNN Дженніфер Хенслер.



"Переговори між чиновниками США та Росії в Женеві завершилися о 16:32 за місцевим часом, повідомив речник Держдепартаменту. Вони тривали приблизно 7,5 годин, не враховуючи перерви на обід", - йдеться у дописі.



Раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що під час переговорів зі США російська сторона не збирається відступати від сформульованих нею вимог щодо "гарантій безпеки", а на поступки доведеться піти американцям.

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Росію представляла делегація на чолі із заступником голови МЗС РФ Сергій Рябков, а американську сторону очолила заступниця Держсекретаря США Венді Шерман.Однією з головних вимог РФ щодо "гарантій безпеки" є відмова від подальшого розширення НАТО на схід та вступу України до Альянсу.