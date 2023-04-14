Новий міністр оборони Китаю відвідає Росію на запрошення Шойгу: подробиці
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу, який нещодавно обійняв посаду, 16-19 квітня здійснить візит до Росії на запрошення міністра оборони РФ Сергія Шойгу
Про це повідомляє інформагентство Sohu.
Згідно з повідомленням, очільник міноборони Китаю проведе переговори з російським військовим керівництвом і відвідає військові академії.
Водночас у міноборони Росії зазначили, що сторони обговорять співпрацю в оборонній сфері.
"Сторони обговорять стан та перспективи двосторонньої взаємодії в оборонній сфері, а також актуальні питання глобальної та регіональної безпеки", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.
Це перша закордонна подорож голови китайського міноборони після призначення на посаду в березні 2023 року.
- Раніше Китай оприлюднив так званий мирний план по Україні.
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