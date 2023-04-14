Про це повідомляє інформагентство Sohu.

Згідно з повідомленням, очільник міноборони Китаю проведе переговори з російським військовим керівництвом і відвідає військові академії.

Водночас у міноборони Росії зазначили, що сторони обговорять співпрацю в оборонній сфері.

"Сторони обговорять стан та перспективи двосторонньої взаємодії в оборонній сфері, а також актуальні питання глобальної та регіональної безпеки", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Це перша закордонна подорож голови китайського міноборони після призначення на посаду в березні 2023 року.