Про це Вітренко заявив у етері національного телемарафону.

За його словами освітній процес в українських школах буде відновлено 1 вересня.

"Що стосується початку нового навчального року. Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти, учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти”, - сказав Вітренко.

Він додав, що дітям "слід готуватися до офлайн-процесу в українській освіті".

30 травня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що 2285 закладів загальної середньої освіти завершили навчальний рік.

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