Новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня у режимі офлайн, - Міносвіти
Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко заявив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, а школярі навчатимуться у режимі офлайн
Про це Вітренко заявив у етері національного телемарафону.
За його словами освітній процес в українських школах буде відновлено 1 вересня.
"Що стосується початку нового навчального року. Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти, учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти”, - сказав Вітренко.
Він додав, що дітям "слід готуватися до офлайн-процесу в українській освіті".
- 30 травня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що 2285 закладів загальної середньої освіти завершили навчальний рік.
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