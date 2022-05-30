В Україні понад дві тисячі шкіл завершили навчання
На дванадцятий тиждень навчання в умовах воєнного стану 2285 закладів загальної середньої освіти завершив навчальний рік, це понад 430 тис. дітей
Про це інформує в телеграмі міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
У 17 областях заклади загальної середньої освіти продовжують дистанційне навчання, лише три регіони навчаються частково змішано та очно. Також у чотирьох областях частково канікули, призупинено або завершено навчання. Лише в одному регіоні триває дистанційний або змішаний освітній процес.
Майже 88 тис. внутрішньо переміщених дітей долучилися до навчання в інших регіонах.
Крім того, у 20 областях України садочки продовжують працювати. Більше ніж тисяча садочків працюють у звичному форматі, понад 950 закладів створили чергові групи, а понад 100 садочків у змішаному режимі.
"Понад 3 тис. закладів дошкільної освіти використовують елементи дистанційного навчання в роботі з вихованцями і батьками. Майже 4800 внутрішньо переміщених дітей навчаються у закладах дошкільної освіти", - пише Сергій Шкарлет.
- У Львівській громаді більшість шкіл завершать навчальний рік 2021-2022 у середині червня.
- Нагадаємо, директорів шкіл в Івано-Франківську закликали не проводити гучні святкування випускних балів.
- Також повідомляли, що у Тернополі та області через війну цьогоріч скасували урочисту ходу випускників. Буде лише вручення атестатів 9- та 11-класникам у школах.
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