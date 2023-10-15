Новий пакет допомоги для Ізраїлю та України значно перевищуватиме $2 мільярди, - Салліван

Про це повідомляє Reuters.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив у неділю, 15 жовтня, що новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України буде значно більшим, ніж 2 мільярди доларів.

Салліван заявив, що президент США Джо Байден цього тижня проведе інтенсивні переговори з Конгресом США щодо необхідності схвалення цього пакету.

Боротьба республіканців щодо обрання спікера Палати представників після того, як майже два тижні тому прихильники жорсткої лінії партії витіснили Кевіна Маккарті, затримала ухвалення законів.

Байден розглядає бюджетний запит, який об'єднує допомогу Ізраїлю, Україні та, можливо, Тайваню, щоб підвищити шанси на його схвалення на тлі закликів деяких республіканців урізати фінансування для Києва.

Відповідаючи на запитання, чи буде запит на 2 мільярди доларів, Салліван сказав: " Ця сума буде значно більшою, але, як я вже сказав, вона, безумовно, включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету і територіальної цілісності України, а також для допомоги Ізраїлю в його боротьбі з терористичною загрозою".