Салліван запевнив, що США зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль

Про це заявив на брифінгу радник з національної безпеки США Джейк Салліван, повідомляє "Голос Америки".

“Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити”, - зауважив Салліван під час брифінгу, на якому великою мірою домінували питання, пов’язані з нападом ХАМАСу на Ізраїль та ситуацією з американськими заручниками й загиблими громадянами США.

Салліван також підтвердив, що адміністрація Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю. Проте радник президента США не пояснив деталей.

Він також вкотре наголосив на тому, що допомога Україні зараз є в інтересах США і вимагає набагато менше ресурсів, ніж могло би бути, якби Росія потенційно змогла перемогти Україну і поширити свою агресію на інші країни в Європі.