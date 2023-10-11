Салліван запевнив, що США зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль
Сполучені Штати Америки мають достатньо ресурсів, щоб допомагати Україні та одночасно підтримувати Ізраїль
Про це заявив на брифінгу радник з національної безпеки США Джейк Салліван, повідомляє "Голос Америки".
“Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити”, - зауважив Салліван під час брифінгу, на якому великою мірою домінували питання, пов’язані з нападом ХАМАСу на Ізраїль та ситуацією з американськими заручниками й загиблими громадянами США.
Салліван також підтвердив, що адміністрація Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю. Проте радник президента США не пояснив деталей.
Він також вкотре наголосив на тому, що допомога Україні зараз є в інтересах США і вимагає набагато менше ресурсів, ніж могло би бути, якби Росія потенційно змогла перемогти Україну і поширити свою агресію на інші країни в Європі.
- 10 жовтня повідомлялось, що у Білому домі обговорюють можливість об'єднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю - так буде легше і швидше провести обидва рішення.
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