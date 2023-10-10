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У конгресі США допомогу Україні та Ізраїлю можуть проголосувати одним пакетом, – ЗМІ

10 жовтня, 2023 вiвторок
11:52
Світ Зеленський в конгресі США

У Білому домі обговорюють можливість об'єднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю - так буде легше і швидше провести обидва рішення

Про це повідомляють The Washington Post та NBC News із посиланням на джерела, пише "Радіо Свобода".

За їхніми словами, можливість приєднати фінансування України до прохання термінової допомоги Ізраїлю збільшить шанси на те, що конгрес схвалить допомогу Києву, попри протидію з боку частини республіканців у Палаті представників. За даними NBC News, із такою пропозицією виступили конгресмени від обох партій, які підтримують Україну.

Два високопосадовці Білого дому повідомили WP, що остаточного рішення немає. Один зі співрозмовників зазначив, що такий крок "завадить ультраправим", які рішуче виступають проти збільшення допомоги Україні, але при цьому активно підтримують надання допомоги Ізраїлю.

Передбачається, що Білий дім попросить конгрес схвалити додаткову військову допомогу Ізраїлю вже наступного тижня.

Представник Білого дому сказав, що адміністрація Джо Байдена спокійно зважує, наскільки доцільно поєднувати допомогу Україні та Ізраїлю. Він зазначив, що зрештою рішення ухвалить Конгрес.

"Ми досить велика, економічно життєздатна і динамічна країна, щоб мати можливість підтримувати і тих, і інших", – заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

За нинішніх обсягів витрат цього вистачить ще приблизно на шість місяців, повідомляє газета із посиланням на неназваних представників американського військового відомства

Що відомо про суперечки в Конгресі США щодо допомоги Україні 

1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні сенатом та палатою представників конгресу Штатів. Також він закликав республіканців конгресу підтримати законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні, заявивши, що він "втомився" від постійних перепалок, які ледь не призвели до блокування роботи уряду.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що попри відсутність рішення у конгресі США щодо допомоги Україні на тлі можливого шатдауну підтримка з боку Штатів не ослабла.

Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет.  Крім того, Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.

Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну. За даними видання Politico, у Байдена шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні.

7 жовтня інше видання, The Telegraph, повідомило, що Байден збирається просити Конгрес про пакет допомоги Україні на $100 млрд. Також Міністр армії США Крістін Вормут заявила, що для можливості ефективно допомагати Ізраїлю та Україні одночасно Пентагон потребуватиме додаткового фінансування від Конгресу США.

Видання WSJ зазначає, що у Конгресі США обговорюють пакет допомоги Україні, обсягом $60-100 млрд. Сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні.

Війна з Росією
США
допомога Україні
Війна в Ізраїлі
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