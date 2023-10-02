Байден закликав республіканців підтримати законопроект про надання додаткової допомоги Україні
Президент США Джо Байден закликав республіканців Конгресу якнайшвидше підтримати законопроект про надання додаткової допомоги Україні, щоб уникнути нової урядової кризи в листопаді
Про це повідомляє Reuters.
Президент США Джо Байден у неділю, 1 жовтня, закликав республіканців Конгресу підтримати законопроект про надання додаткової допомоги Україні, заявивши, що він "втомився" від постійних перепалок, які ледь не призвели до закриття уряду.
Байден зазначив, що республіканці пообіцяли надати цю допомогу шляхом окремого голосування.
"Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб підтримка України з боку Америки була перервана. Я цілком очікую, що спікер дотримається своїх зобов'язань щодо забезпечення прийняття закону і підтримки, необхідної для допомоги Україні, яка захищається від агресії і жорстокості", - сказав він журналістам у Білому домі.
Відповідаючи на запитання, чи може він довіряти Маккарті в дотриманні угод, Байден сказав: "Ми щойно уклали одну з них щодо України, тож дізнаємося".
Байден закликав республіканців діяти швидко, щоб уникнути нової кризи в листопаді.
"Не втрачайте час, як ви це робили все літо. Прийміть бюджетну угоду на рік. Поважайте угоду, яку ми уклали кілька місяців тому".
Байден відмовився висловитися щодо того, чи повинні демократи підтримати Маккарті, якщо йому потрібні їхні голоси, щоб зберегти свою посаду спікера Палати представників. Президент сказав, що залишить це рішення на розсуд лідерів демократів у Конгресі.
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Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що шатдаун може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.
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Водночас, за його словами, двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.
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30 вересня спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну.
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1 жовтня посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що ухвалення у США проєкту тимчасового бюджету для України означає продовження роботи з партнерами. Наразі нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше.
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