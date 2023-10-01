Що означає для України ухвалення у США тимчасового бюджету: пояснення Маркарової

Про це написала посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.

"Конгрес та Адміністрація подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для програм допомоги Україні були перехідними. Кошти є. Уряд працюватиме тому нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше" - написала Маркарова.

Також вона додала, що наразі в України є є для використання додаткових мінімум 1,6 млрд доларів на оборонну допомогу (PDA), понад 1,2 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, як вересневий транш, який був перерахований на рахунки Світового банку, а також значні суми на енергетичні та інші програми.

Пані посол зазначила, що по завершенні цих 45 днів буде потрібне нове рішення.

"Власне, є час, є ресурси, а головне – є двопартійна і двопалатна підтримка України, яка дає можливість працювати заради підтвердження Американської допомоги Українській боротьбі за свободу і за збереження життів людей", - заявила Маркарова.

Вона впевнена, що Україна має підстави вважати, що ще до закінчення цих 45 днів розпочнуться обговорення конкретних рішень для української держави.