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Що означає для України ухвалення у США тимчасового бюджету: пояснення Маркарової

1 жовтня, 2023 неділя
12:28
Світ Оксана Маркарова

Ухвалення у США проєкту тимчасового бюджету для України означає продовження роботи з партнерами. Наразі нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше

Про це написала посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.

"Конгрес та Адміністрація подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для програм допомоги Україні були перехідними. Кошти є. Уряд працюватиме тому нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше" - написала Маркарова.

Також вона додала, що наразі в України є є для використання додаткових мінімум 1,6 млрд доларів на оборонну допомогу (PDA), понад 1,2 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, як вересневий транш, який був перерахований на рахунки Світового банку, а також значні суми на енергетичні та інші програми.

Пані посол зазначила, що по завершенні цих 45 днів буде потрібне нове рішення.

"Власне, є час, є ресурси, а головне – є двопартійна і двопалатна підтримка України, яка дає можливість працювати заради підтвердження Американської допомоги Українській боротьбі за свободу і за збереження життів людей", - заявила Маркарова.

Вона впевнена, що Україна має підстави вважати, що ще до закінчення цих 45 днів розпочнуться обговорення конкретних рішень для української держави.

  • За годину до настання 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні Сенатом та Палатою представників конгресу Штатів. Перед підписанням Байден виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.

Україна
політика
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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