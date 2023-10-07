Байден збирається просити Конгрес про пакет допомоги Україні на $100 млрд, - The Telegraph

Про це повідомляє The Telegraph.

Видання зазначає, що президент США хоче вирішити проблему до наступних виборів, оскільки скептики-республіканці продовжують створювати проблеми. А Білий дім розробляє плани звернення до Конгресу з проханням виділити найбільший пакет фінансування зброї та гуманітарної допомоги на тлі побоювання, що триваючі суперечки щодо витрат можуть завдати шкоди президенту на виборах наступного року. Розмір пакета, за словами американських чиновників, може сягати 100 млрд доларів.

"Ідею "великого пакету" рішуче підтримують багато в адміністрації. Прихильники України хочуть, щоб це був однозначний великий законопроект, а потім не мати справу з ним до наступних виборів", - заявило джерело The Telegraph.

Що відомо про суперечки в Конгресі США щодо допомоги Україні

1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні сенатом та палатою представників конгресу Штатів. Такод він закликав республіканців конгресу підтримати законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні, заявивши, що він "втомився" від постійних перепалок, які ледь не призвели до блокування роботи уряду.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що попри відсутність рішення у конгресі США щодо допомоги Україні на тлі можливого шатдауну підтримка з боку Штатів не ослабла.

Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет. Крім того, Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.

Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну. За даними видання Politico, у Байдена шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні.