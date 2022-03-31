Новий пакет санкцій Британії націлений на російських пропагандистів, - голова МЗС Елізабет Трасс
Новий раунд санкцій Великої Британії проти Росії був розроблений для боротьби з тими, хто поширює державну пропаганду
Про це заявила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс, повідомляє Reuters.
"Війна Путіна проти України ґрунтується на потоках брехні", - наголосила Трасс.
За її словами, Британія допомогла світові у викритті кремлівської дезінформації.
"Остання партія санкцій націлена на безсоромних пропагандистів, які проштовхують фейкові новини та наративи Путіна", - заявила голова британського МЗС.
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