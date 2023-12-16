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Новий президент Аргентини розіграв свою останню зарплату на посаді депутата

16 грудня, 2023 субота
11:15
Світ на фото: Хав'єр Мілей

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей розіграв серед громадян свою останню зарплату, яку він отримав як народний депутат до складання президентської присяги

Про це пише Associated Press.

Під час прямої відеотрансляції в Instagram Мілей продемонстрував свій офіс і похвалився своїми атрибутами президента. В етері також відбувся розіграш останньої місячної зарплати на посаді народного депутата - 2,1 млн аргентинських песо (приблизно $2500).

"Це останній розіграш моєї депутатської зарплати, тому що я знайшов собі іншу роботу", - пожартував Мілей.

Зазначається, що переможцем розіграшу стала жінка, на ім'я Вероніка Гомес. Розіграш в офісі президента контролював нотаріус.

АР нагадує, що під час своєї депутатської кампанії два роки тому Мілей пообіцяв, що розігруватиме свою щомісячну зарплату, щоб "виділитися з касти". Так він називає політичний клас, який звинувачує в постійних привілеях.

"Під час моєї кампанії в народні депутати я пообіцяв пожертвувати свою зарплату... і так само як я дотримав своє слово у ролі депутата, я триматиму своє слово в ролі президента", - наголосив 53-річний економіст, який став президентом лише через два роки після приходу в політику.

  • Нагадаємо, 10 грудня економіст-лібертаріанець Хав'єр Мілей склав присягу президента Аргентини.
Аргентина
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