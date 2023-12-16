Новий президент Аргентини розіграв свою останню зарплату на посаді депутата

Про це пише Associated Press.

Під час прямої відеотрансляції в Instagram Мілей продемонстрував свій офіс і похвалився своїми атрибутами президента. В етері також відбувся розіграш останньої місячної зарплати на посаді народного депутата - 2,1 млн аргентинських песо (приблизно $2500).

"Це останній розіграш моєї депутатської зарплати, тому що я знайшов собі іншу роботу", - пожартував Мілей.

Зазначається, що переможцем розіграшу стала жінка, на ім'я Вероніка Гомес. Розіграш в офісі президента контролював нотаріус.

АР нагадує, що під час своєї депутатської кампанії два роки тому Мілей пообіцяв, що розігруватиме свою щомісячну зарплату, щоб "виділитися з касти". Так він називає політичний клас, який звинувачує в постійних привілеях.

"Під час моєї кампанії в народні депутати я пообіцяв пожертвувати свою зарплату... і так само як я дотримав своє слово у ролі депутата, я триматиму своє слово в ролі президента", - наголосив 53-річний економіст, який став президентом лише через два роки після приходу в політику.