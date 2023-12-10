Хав'єр Мілей склав присягу президента Аргентини
У неділю, 10 грудня, економіст-лібертаріанець Хав'єр Мілей склав присягу президента Аргентини, країни з найбільшою економічною кризою за останні десятиліття та інфляцією, що стрімко наближається до 200%
Про це повідомляє Reuters.
Колишній телевізійний експерт, 53-річний Мілей, який прославився лайливими тирадами на адресу конкурентів, Китаю і Папи Римського, прийняв президентську стрічку від попередника, пероніста Альберто Фернандеса, у переповненому Конгресі.
Фото: Getty ImagesЕкономічний план шокової терапії Мілея, що передбачає різке скорочення витрат, сподобався інвесторам і може стабілізувати нестабільну економіку, але він ризикує підштовхнути ще більше людей до скрутного становища, адже понад дві п'ятих населення вже живуть за межею бідності.
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"Він - остання надія, яка у нас залишилася", - сказав 72-річний лікар Марсело Альтаміра, який критикував "марні та невмілі" уряди за роки економічних криз, що супроводжувалися бумом і спадом. За його словами, уряд пероністів, що йде у відставку, "зруйнував країну".
Мілей прийшов на зміну непопулярному лівоцентристському президенту Фернандесу, але йому доведеться вести переговори з конкурентами, оскільки його лібертаріанська коаліція має лише невеликий блок у Конгресі. Він уклав союз з головним консервативним угрупованням.
За останні кілька тижнів він пом'якшив свій тон, сформував свій перший Кабінет міністрів з консерваторів, а не з ідейних союзників-лібертаріанців, і відклав більш радикальні ідеї, такі як доларизація, на задній план.
Зокрема, на інавгурації Мілея був присутній Володимир Зеленський. Про це президент заявив у Telegram.
Фото: Getty Images
"Це новий початок для Аргентини, і я бажаю Президенту Мілею та всьому аргентинському народу здивувати світ своїми успіхами", - зазначив Зеленський.
Він також висловив упевненість, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься.
- 22 жовтня в Аргентині відбувся перший тур президентських виборів. Він не зміг визначити переможця. До другого вийшли економіст та шоумен Хав’єр Мілей та чинний міністр економіки Серхіо Масса.
- 19 листопада в другому турі Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав’єра Мілея. Він має радикальні погляди щодо реформування економіки.
- 23 листопада Хав’єр Мілей запропонував президенту Володимиру Зеленському провести в Аргентині саміт Україна - Латинська Америка щодо розв'язання російсько-української війни.
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