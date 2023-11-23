Новий президент Аргентини запропонував провести "мирний саміт" Україна - Латинська Америка, - ЗМІ
Хав’єр Мілей запропонував президенту Володимиру Зеленському провести в Аргентині саміт Україна - Латинська Америка щодо розв'язання російсько-української війни
Про це журналістам повідомила експертка з зовнішньої політики Діана Мондіно, пише Deutsche Welle.
Як зазначається, із такою пропозицією Мілей виступив під час телефонної розмови із Зеленським. 20 листопада президент України привітав Мілея з перемогою на виборах президента Аргентини та закликав працювати разом над розвитком співпраці між країнами, а також "відновленням світового правопорядку, заснованого на міжнародному праві".
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До слова, президент України вже привітав Мілея з обранням.
"Вдячний за чітку позицію на підтримку України. Працюватимемо разом над розвитком українсько-аргентинської співпраці й відновленням світового правопорядку, заснованого на міжнародному праві", – написав він.
- 22 жовтня в Аргентині відбувся перший тур президентських виборів. Він не зміг визначити переможця. До другого вийшли економіст та шоумен Хав’єр Мілей та чинний міністр економіки Серхіо Масса.
- 19 листопада в другому турі Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав’єра Мілея. Він має радикальні погляди щодо реформування економіки.
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