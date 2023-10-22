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У Аргентині проходять вибори: президентом може стати прихильник Трампа

22 жовтня, 2023 неділя
13:45
Світ Аргентина. Хав'єр Мілей

У неділю, 22 жовтня, в Аргентині відбуваються вибори президента. Кандидат Хав'єр Мілей, який обіцяє знищити політичну систему та здійснити радикальні реформи, лідирує у опитуваннях

Про це повідомляє The Washington Post.

У неділю, 22 жовтня, в Аргентині проходять президентські вибори, які можуть призвести до приходу до влади правого популіста, прихильника Дональда Трампа, який очолить одну з найбільших і найбільш нестабільних економік Латинської Америки.

Конгресмен Хав'єр Мілей, 52-річний економіст-лібертаріанець, приголомшив політичний істеблішмент Аргентини своєю несподіваною перемогою на серпневих праймеріз. Обіцяючи знищити політичну "касту" країни (місцева версія трампівського "осушити болото"), він запропонував закрити центральний банк, доларизувати економіку та взяти "ланцюгову пилку" для державних витрат. Він обіцяє скоротити кількість урядових міністерств з 18 до восьми і дозволити радикально вільним ринкам правити.

За допомогою вірусних відеороликів у TikTok і мітингів на аренах у стилі рок-концертів він активізував покоління молодих людей, які борються за доступ до робочої сили. Тепер виборці кажуть, що вони прагнуть піти кардинально іншим шляхом.

Опитування показують, що Мілей лідирує серед п'яти кандидатів.Щоб перемогти в неділю, кандидат повинен отримати 45% голосів, або 40% з 10-бальною перевагою над кандидатом, який посів друге місце, щонайменше на 10%. 

Якщо переможе Мілей, то, за словами політолога Хуана Хермано, "Аргентина, з політичної точки зору, вступає на невідому територію". За його словами, за 40 років безперервної демократії в країні ніколи не було президента, який був би "настільки явним аутсайдером".

Але на відміну від Трампа, який мав підтримку Республіканської партії, або Болсонару, який піднявся по службі в армії, Мілей не має дуже великої політичної структури навколо себе. Він стане першим президентом, який не матиме партійних союзників серед 23 губернаторів провінцій Аргентини, і не матиме значної підтримки в законодавчому органі, що викликає питання про те, як він зможе керувати країною.

Заклики Мілея до доларизації і нападки на песо - він назвав аргентинську валюту "екскрементами" - спричинили шокові хвилі в економіці. Через кілька днів після його перемоги на праймеріз курс песо обвалився, а інфляція підскочила. Аргентинці кинулися заповнювати бензобаки і запасатися продуктами, що не псуються, доки ціни не зросли. Мародери грабували супермаркети.

На неофіційному ринку Аргентини, який широко торгується і впливає на споживчі ціни, вартість 1 долара минулого тижня вперше перевищила 1000 аргентинських песо. До праймеріз 1 долар коштував близько 600 песо. До пандемії він коштував 80 песо.

  • Відповідно до підсумків опитування виборців на виході з дільниць 15 жовтня, на парламентських виборах у Польщі прохідний бар'єр для потрапляння до сейму подолали п'ять партій та блоків.
  • Народний депутат України Олег Дунда вважає, що результат виборів у Польщі може створити хитку ситуацію щодо України.
політика
вибори президента
Аргентина
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