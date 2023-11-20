В Аргентині обрали нового президента: він обіцяє "шокову" терапію в економіці
У неділю, 19 листопада, в Аргентині обрали новим президентом лібертаріанця Хав’єра Мілея. Він має радикальні погляди щодо реформування економіки
Про це пише Reuters.
Результати показали, що Мілей отримав майже 56% проти 44% його суперника, міністра економіки Серхіо Масси. Не на користь Масси зіграла потужна економічна криза в країні за два десятиліття - саме тоді він керував міністерством.
Маса визнав свою поразку у промові перед прихильниками в Буенос-Айресі.
"Я зв'язався з Хав'єром Мілеєм, щоб привітати його. З завтрашнього дня відповідальність за забезпечення певності в країні належить йому", - сказав він.
Мілей обіцяє економічну "шокову терапію". У його плани входить закриття центрального банку, відмова від песо на користь долара США та скорочення видатків у державній сфері.
Він також виступає проти абортів, за лібералізацію законів щодо зброї та критикує Папу Римського Франциска, який є аргентинцем.
- У неділю, 22 жовтня, в Аргентині пройшов перший тур президентських виборів.
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