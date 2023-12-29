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Новорічні бутерброди до Вашого столу

29 грудня, 2023 п'ятниця
09:09
рецепти бутерброд

Апетитні бутерброди - універсальна закуска, яка виручить у передсвятковій метушні. Готувати просто, продуктів мінімум, а на столі така яскрава і смачна закуска завжди опиняється в центрі уваги

Бутерброди з сирним сиром та сьомгою

рецепт Бутербродів з сиром та сьомгою

Інгредієнти:

  • багет французький - 100-150 г
  • сьомга слабосолена - 150 г
  • сир сирний - 150 г
  • огірок маринований - 70 г
  • кріп свіжий - 7 г
  • лимон (сік) - 1 скибочка
  • перець чорний мелений - 1 щіпка

Покроковий рецепт бутербродів з сиром та сьомгою:

  • увімкніть духовку, розігрійте до 200 градусів
  • багет наріжте кружальцями завтовшки приблизно 1 см
  • викладіть шматочки хліба в один шар на лист або у форму для запікання
  • помістіть хліб у розігріту духовку 
  • підсушіть протягом 5-7 хвилин, до золотистого кольору
  • кріп промийте та обсушіть
  • відкладіть 1 гілочку кропу для прикрашання бутербродів
  • зелень кропу, що залишилася, дрібно наріжте
  • з'єднайте сир, нарізаний кріп і щіпку меленого чорного перцю
  • туди ж вичавіть із лимона 2-3 краплі соку
  • добре перемішайте
  • солити суміш немає потреби, оскільки солонуватий смак бутербродам додасть сьомга
  • розподіліть масу по поверхні скибочок підсмаженого хліба
  • слабосолону сьомгу наріжте тонкими скибочками і викладіть на бутерброди з сиром
  • маринований огірок наріжте тонкими кружальцями
  • прикрасьте кружальцями огірка бутерброди
  • додайте на кожен бутерброд невелику гілочку кропу як прикрасу
  • викладіть бутерброди з сиром і сьомгою на сервірувальну тарілку 
  • подайте до столу

Смачного!

Бутерброди з тунцем

Інгредієнти:

  • хліб тостовий - 10-12 скибочок
  • тунець консервований – 150 г
  • яйця – 3 шт.
  • помідори – 3 шт.
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • салат листовий - 100 г
  • кріп свіжий - 2 гілочки
  • петрушка свіжа - 2 гілочки
  • маслини без кісточок – 10 шт.
  • оливкова олія - 3 ст. л.
  • лимон – 1/4 шт.

Покроковий рецепт приготування бутербродів з тунцем:

  • яйця варимо на круто
  • остудити в холодній воді
  • очищати і нарізати яйця кружальцями
  • помідори миємо та нарізаємо кружальцями
  • цибулю очищаємо і нарізаємо маленькими кубиками
  • нарізаємо кріп та петрушку дрібно
  • в окремій ємності змішуємо консервований тунець (якщо він шматочками, розминаємо рибу виделкою) із зеленню, цибулею, лимонним соком та оливковою олією
  • зі скибочок хліба зрізаємо скоринки
  • на хліб кладемо попередньо вимите та обсушене листя салату
  • на салат кладемо кружечки помідорів
  • на помідори кладемо кружечки яєць
  • рибну суміш викладаємо на яйця
  • маслини розрізаємо навпіл
  • бутерброди з тунцем, помідорами та яйцями прикрашаємо половинками маслин

Смачного!

Канапе з сиром, авокадо, червоною рибою та ікрою

Інгредієнти:

  • риба червона слабосолона (сьомга, форель, лосось) - 80 г
  • хліб тостовий - 6 скибочок
  • сир сирний - 150 г
  • авокадо – 100 г
  • ікра червона – 30 г
  • майонез – 1 ст. ложка
  • часник (за бажанням) - 1 зубчик
  • кріп свіжий - 5 г
  • сіль за смаком
  • перець чорний мелений - за смаком

Покроковий рецепт приготування канапе з сиром, авокадо, червоною рибою та ікрою:

  • кріп промити і обсушити
  • авокадо підійде стигле, м'яке
  • сир перекласти в миску
  • кріп нарізати дрібно і додати до сиру
  • часник очистити, натерти на дрібній тертці і додати туди ж 
  • заправити майонезом
  • за смаком додати чорний перець та сіль
  • усі інгредієнти ретельно перемішати
  • авокадо розрізати, очистити від шкірки
  • нарізати авокадо тонкими пластинами
  • з хліба зрізати скоринки
  • червону рибу нарізати тонкими смужками.
  • дві скибочки хліба змастити сиром, використовуючи половину об'єму
  • поверх сиру укласти авокадо
  • на авокадо викласти ще по скибочці хліба
  • змастити сиром, що залишився
  • поверх викласти червону рибу
  • на рибу викласти скибочки хліба, що залишилися
  • бутерброди накрити кухонною дошкою, поставити невеликий вантаж, залишити на 30 хвилин
  • вантаж прибрати 
  • нарізати бутерброди невеликими кубиками
  • поверх кожної заготовки викласти трохи червоної ікри
  • канапе з сирним сиром, авокадо, червоною рибою та ікрою готові
  • закуску можна залишити в такому вигляді або скріпити за допомогою шпажок

Смачного!

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