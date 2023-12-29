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Новорічні бутерброди до Вашого столу
Апетитні бутерброди - універсальна закуска, яка виручить у передсвятковій метушні. Готувати просто, продуктів мінімум, а на столі така яскрава і смачна закуска завжди опиняється в центрі уваги
Бутерброди з сирним сиром та сьомгою
Інгредієнти:
- багет французький - 100-150 г
- сьомга слабосолена - 150 г
- сир сирний - 150 г
- огірок маринований - 70 г
- кріп свіжий - 7 г
- лимон (сік) - 1 скибочка
- перець чорний мелений - 1 щіпка
Покроковий рецепт бутербродів з сиром та сьомгою:
- увімкніть духовку, розігрійте до 200 градусів
- багет наріжте кружальцями завтовшки приблизно 1 см
- викладіть шматочки хліба в один шар на лист або у форму для запікання
- помістіть хліб у розігріту духовку
- підсушіть протягом 5-7 хвилин, до золотистого кольору
- кріп промийте та обсушіть
- відкладіть 1 гілочку кропу для прикрашання бутербродів
- зелень кропу, що залишилася, дрібно наріжте
- з'єднайте сир, нарізаний кріп і щіпку меленого чорного перцю
- туди ж вичавіть із лимона 2-3 краплі соку
- добре перемішайте
- солити суміш немає потреби, оскільки солонуватий смак бутербродам додасть сьомга
- розподіліть масу по поверхні скибочок підсмаженого хліба
- слабосолону сьомгу наріжте тонкими скибочками і викладіть на бутерброди з сиром
- маринований огірок наріжте тонкими кружальцями
- прикрасьте кружальцями огірка бутерброди
- додайте на кожен бутерброд невелику гілочку кропу як прикрасу
- викладіть бутерброди з сиром і сьомгою на сервірувальну тарілку
- подайте до столу
Смачного!
Бутерброди з тунцем
Інгредієнти:
- хліб тостовий - 10-12 скибочок
- тунець консервований – 150 г
- яйця – 3 шт.
- помідори – 3 шт.
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- салат листовий - 100 г
- кріп свіжий - 2 гілочки
- петрушка свіжа - 2 гілочки
- маслини без кісточок – 10 шт.
- оливкова олія - 3 ст. л.
- лимон – 1/4 шт.
Покроковий рецепт приготування бутербродів з тунцем:
- яйця варимо на круто
- остудити в холодній воді
- очищати і нарізати яйця кружальцями
- помідори миємо та нарізаємо кружальцями
- цибулю очищаємо і нарізаємо маленькими кубиками
- нарізаємо кріп та петрушку дрібно
- в окремій ємності змішуємо консервований тунець (якщо він шматочками, розминаємо рибу виделкою) із зеленню, цибулею, лимонним соком та оливковою олією
- зі скибочок хліба зрізаємо скоринки
- на хліб кладемо попередньо вимите та обсушене листя салату
- на салат кладемо кружечки помідорів
- на помідори кладемо кружечки яєць
- рибну суміш викладаємо на яйця
- маслини розрізаємо навпіл
- бутерброди з тунцем, помідорами та яйцями прикрашаємо половинками маслин
Смачного!
Канапе з сиром, авокадо, червоною рибою та ікрою
Інгредієнти:
- риба червона слабосолона (сьомга, форель, лосось) - 80 г
- хліб тостовий - 6 скибочок
- сир сирний - 150 г
- авокадо – 100 г
- ікра червона – 30 г
- майонез – 1 ст. ложка
- часник (за бажанням) - 1 зубчик
- кріп свіжий - 5 г
- сіль за смаком
- перець чорний мелений - за смаком
Покроковий рецепт приготування канапе з сиром, авокадо, червоною рибою та ікрою:
- кріп промити і обсушити
- авокадо підійде стигле, м'яке
- сир перекласти в миску
- кріп нарізати дрібно і додати до сиру
- часник очистити, натерти на дрібній тертці і додати туди ж
- заправити майонезом
- за смаком додати чорний перець та сіль
- усі інгредієнти ретельно перемішати
- авокадо розрізати, очистити від шкірки
- нарізати авокадо тонкими пластинами
- з хліба зрізати скоринки
- червону рибу нарізати тонкими смужками.
- дві скибочки хліба змастити сиром, використовуючи половину об'єму
- поверх сиру укласти авокадо
- на авокадо викласти ще по скибочці хліба
- змастити сиром, що залишився
- поверх викласти червону рибу
- на рибу викласти скибочки хліба, що залишилися
- бутерброди накрити кухонною дошкою, поставити невеликий вантаж, залишити на 30 хвилин
- вантаж прибрати
- нарізати бутерброди невеликими кубиками
- поверх кожної заготовки викласти трохи червоної ікри
- канапе з сирним сиром, авокадо, червоною рибою та ікрою готові
- закуску можна залишити в такому вигляді або скріпити за допомогою шпажок
Смачного!
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