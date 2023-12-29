Новорічні фільми про любов: що подивитися на свята

Чотири Різдва, 2008 рік

Режисер: Сет Гордон

Жанр: мелодрама

Сюжет: Кейт і Бред вже досить довго зустрічаються, але залишаються по суті чужими людьми. За збігом обставин їм доводиться відзначати Різдво з батьками, які перебувають у розлученні. Саме ці зустрічі запускають механізм змін, і парі доведеться визначитися зі своїм майбутнім.

У головних ролях: Різ Візерспун, Вінс Вон, Мері Стінберген, Джон Войт та інші

Різдво на двох / Щасливого Різдва, 2019 рік

Режисер: Пол Фіг

Жанр: мелодрама

Сюжет: Попри безперечну привабливість, Кейт байдуже ставиться до свого майбутнього. У неї невибаглива робота, нездоровий потяг до алкоголю та купа комплексів, з якими дівчина навіть не намагається впоратися. Все змінюється, коли зненацька в житті Кейт з'являється чарівний чоловік.

У головних ролях: Емілія Кларк, Генрі Ґолдінґ, Мішель Єо, Емма Томпсон та інші

Щоденник Бріджіт Джонс, 2001 рік

Режисер: Шерон Магуайр

Жанр: мелодрама

Сюжет: Бріджіт Джонс переживає кризу середнього віку і мріє знайти ідеального чоловіка. Крім цього, дівчина бажає розлучитися з комплексами та зробити ще багато чого доброго, тому вона починає довіряти свої думки щоденнику. Під Різдво Бріджіт опиняється у центрі любовного трикутника, з якого немає очевидного виходу.

У головних ролях: Рене Зеллвегер, Г'ю Грант, Колін Ферт та інші

Несплячі в Сіетлі, 1993 рік

Режисер: Нора Ефрон

Жанр: мелодрама

Сюжет: Сем стає жертвою любові свого сина, який дзвонить на радіо та розповідає сумну історію особистого життя батька. Чоловік знаходить популярність і безліч шанувальниць по всій країні, але чи зуміє він знайти ту єдину, яка нехай не замінить його померлу дружину, але стане вірною супутницею в цьому непростому житті.

У головних ролях: Том Генкс, Мег Райан, Росс Мелінгер та інші

Відпочинок за обміном, 2006 рік

Режисер: Ненсі Майєрс

Жанр: мелодрама

Сюжет: Айріс і Аманда відчувають проблеми в особистому житті і вирішують перед Різдвом на якийсь час помінятися житлом. Незнайома обстановка, незвичний клімат і люди – все це допомагає почати життя з чистого аркуша. Які ж романтичні пригоди уготовані головним героїням?

У головних ролях: Кемерон Діас, Кейт Вінслет, Джуд Лоу, Джек Блек, Елай Воллак та інші