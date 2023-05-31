Новозеландська авіакомпанія зважуватиме пасажирів перед польотами

Про це повідомляє Sky News.

З червня до 2 липня Air New Zealand зважуватиме пасажирів перед вильотом за кордон. В авіакомпанії запевняють, що вага людей не буде відображатися для інших.

Інформація використовуватиметься для розрахунку середньої ваги пасажирів, пілоти зможуть точніше визначати баланс літака, що зробить польоти ще безпечнішими.

Процедура буде добровільною. Для участі потрібно щонайменше 10 тис. пасажирів, а опитування є вимогою Управління цивільної авіації Нової Зеландії.