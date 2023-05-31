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Новозеландська авіакомпанія зважуватиме пасажирів перед польотами

31 травня, 2023 середа
04:04
Світ Авіакомпанія Air New Zealand

Авіакомпанія Air New Zealand зважуватиме пасажирів, які подорожують за кордон, щоб підвищити безпеку польотів

Про це повідомляє Sky News.

З червня до 2 липня Air New Zealand зважуватиме пасажирів перед вильотом за кордон. В авіакомпанії запевняють, що вага людей не буде відображатися для інших.

Інформація використовуватиметься для розрахунку середньої ваги пасажирів, пілоти зможуть точніше визначати баланс літака, що зробить польоти ще безпечнішими.

Процедура буде добровільною. Для участі потрібно щонайменше 10 тис. пасажирів, а опитування є вимогою Управління цивільної авіації Нової Зеландії.

Технології
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