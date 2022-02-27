Нову Каховку захопили, громада перебуває під контролем військ РФ, - мер

Про це заявив міський голова Володимир Коваленко, повідомляє у Facebook Новокаховська міська територіальна громада.



"Станом на 17 годину 26 лютого поряд з Новою Каховкою тривають ракетні обстріли з обох сторін в районі Шилової Балки, селищ Козацьке та Веселе і далі в напрямку Великої Олександрівки. Новокаховська громада повністю знаходиться під контролем російських військ", - йдеться у повідомленні.



Мер міста також пояснив стрілянину на вулицях тим, що окупанти роблять попереджувальні постріли, щоб відігнати людей, які можуть до них наблизитися.



"Стосовно автоматної стрільби на вулицях міста мер попереджає, що місто захоплене військовими силами з частковою дислокацією деяких підрозділів. Кожен об'єкт посилено охороняється. Тому наближатись до них, а тим більше щось фотографувати, категорично забороняється. Звідси й лунає попереджувальна стрільба. Дислокацію цих підрозділів з владою ніхто не узгоджує. Тому розповісти про них він нічого не може", - повідомили у територіальній громаді.



Також Коваленко розповів, що одне з бомбосховищ на Електромаші було повністю заповнене людьми - там перебувало близько 300 осіб. Мер доручив начальнику управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту відкрити ще одне бомбосховище на тому ж заводі.

