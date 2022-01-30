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Нуланд анонсувала нові переговори Блінкена та Лаврова

30 січня, 2022 неділя
22:13
Світ Блінкен Лавров

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров можуть зустрітися наступного тижня

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє CBS.

За її словами, США бачать ознаки зацікавленості Росії щодо обговорення відповідей на вимоги "гарантій безпеки", які Вашингтон передав Кремлю.

"Держсекретар Блінкен та міністр закордонних справ Лавров, ймовірно, проведуть переговори наступного тижня", - сказала Нуланд.

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Росія
переговори
Сергій Лавров
Держдеп США
Вікторія Нуланд
США
Ентоні Блінкен
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