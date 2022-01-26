Блінкен: США передали Росії відповідь по "гарантіям безпеки", її не будуть оприлюднювати
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки надали відповідь Росії на "гарантії безпеки", і оприлюднювати її не планують
Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Відповідь США на пропозиції Росії у сфері безпеки відображає озвучені позиції та пропозиції щодо областей, де Москва та Вашингтон можуть знайти точки дотику", - сказав Блінкен.
Держсекретар додав, що США готові продовжувати діалог з РФ щодо тих сфер, у яких, як і раніше, можлива співпраця.
Крім того, Блінкен додав, що США очікують від РФ, що відповіді на "гарантії безпеки" не будуть оприлюднені.
"США не будуть публікувати відповіді на пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки" і чекають на те ж саме від Москви", - зазначив він.
Також держсекретар повідомив, що найближчими днями планує обговорити ситуацію навколо "гарантій безпеки" з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
"США готові до будь-якого варіанту розвитку ситуації, але Росії залишається вирішити, як реагувати на отриману відповідь", - заявив Блінкен.
Він зазначив, що найближчими днями до України прийде нова партія допомоги у сфері безпеки.
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