Росія заявила, що отримала від США відповідь щодо "гарантій безпеки"

Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

Посол США Джон Салліван передав Росії відповідь Америки щодо "гарантій безпеки".

"В ході зустрічі голова американської дипмісії передав письмову відповідь адміністрації США на раніше представлений російською стороною проєкт двостороннього Договору про гарантії безпеки", - йдеться в повідомленні.



Під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії гарантії про нерозширення НАТО на схід. 19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.

21 січня США заявили, що нададуть Росії свою відповідь на вимоги щодо "гарантій безпеки".

Адміністрація Байдена 26 січня направила Кремлю письмові відповіді на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки".



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