Росії вистачить зобов'язання США не приймати Україну до НАТО, - Рябков про альтернативу "гарантіям безпеки"

Про це повідомляє ТАСС.



За словами Рябкова, Захід має відмовитися від підсумків Бухарестського саміту 2008 року, коли Україні та Грузії пообіцяли вступ до НАТО.



"Це має бути виключено, це повинно бути замінено розумінням, що цього не станеться ніколи", - підкреслив він.



"Або в якості альтернативи, якщо США візьмуть на себе односторонні зобов'язання в юридично зобов'язуючій формі, що вони ніколи не будуть голосувати за вступ України та інших країн до НАТО, ми готові розглянути цю опцію", - зазначив Рябков.



За словами представника МЗС Росії, це буде "більш простий шлях для США". Він додав, що Москва звертатиметься до американської сторони, "щоб вони дивилися, що для них пріоритетніше: європейська безпека або якісь самі по собі ущербні ідеї".

Нагадаємо, під час переговорів у Європі 10 і 12 січня США відмовилися надавати Росії гарантії про нерозширення НАТО на схід.

В Міноборони Росії заявили, що рівень відносин НАТО й Росії є критично низьким, а Альянс нібито ігнорує пропозиції щодо деескалації становища.

РФ заявила, що "ні на кого не збирається нападати" і зажадала від США не постачати зброю Україні.



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