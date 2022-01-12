Міноборони РФ: відносини між НАТО й Росією перебувають на критично низькому рівні

Про це пише ТАСС.



"Російсько-натовські відносини знаходяться на критично низькому рівні. Це відбувається на тлі глобальної нестабільності, терористичної загрози, розгортання чергової гонки озброєнь, а також повної деградації архітектури безпеки в Європі", - заявив Олександр Фомін після засідання Ради Росія - НАТО.



Він додав, що РФ неодноразово пропонувала Альянсу вжити заходів для деескалації ситуації, але НАТО проігнорувало ініціативу.

Нагадаємо, генсек НАТО після переговорів з РФ щодо України заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з Росією.

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