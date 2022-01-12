Міноборони РФ: відносини між НАТО й Росією перебувають на критично низькому рівні
Заступник міністра оборони РФ заявив, що рівень відносин НАТО й Росії є критично низьким, а Альянс нібито ігнорує пропозиції щодо деескалації становища
Про це пише ТАСС.
"Російсько-натовські відносини знаходяться на критично низькому рівні. Це відбувається на тлі глобальної нестабільності, терористичної загрози, розгортання чергової гонки озброєнь, а також повної деградації архітектури безпеки в Європі", - заявив Олександр Фомін після засідання Ради Росія - НАТО.
Він додав, що РФ неодноразово пропонувала Альянсу вжити заходів для деескалації ситуації, але НАТО проігнорувало ініціативу.
- Нагадаємо, генсек НАТО після переговорів з РФ щодо України заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з Росією.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.59
Купівля 27.59Продаж 27.87
-
EUR
Купівля 31.22Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе