Російські війська у Білорусі: РФ заявила, що "ні на кого не збирається нападати" і зажадала від США не постачати зброю Україні
Посольство Росії в США заявило, що нібито "не збираються ні на кого нападати" у відповідь на заяви американської сторони щодо планів РФ вторгнутися на територію України з боку Білорусі
Про це йдеться у заяві посольства.
"Вкотре наголошуємо: Росія ні на кого не збирається нападати. Практика переміщення військ на власній землі - наше суверенне право. Закликаємо припинити істерики і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне - не підштовхувати "гарячі голови" у Києві до нових провокацій", - зазначили у посольстві.
У посольстві Росії зазначили, що США нібито повинні зробити кроки для деескалації ситуації навколо України.
“Якщо США насправді віддані дипломатичним зусиллям щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, їм варто відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь для ЗСУ. Натомість, Вашингтону слід було б скористатися своїм впливом на владу України, щоб переконати їх припинити саботаж мінських домовленостей”, - йдеться у коментарі.
- Нагадаємо, Білорусь анонсувала раптову перевірку сил реагування Союзної держави через "нарощування військового контингенту" біля їх кордонів перед спільними навчаннями з РФ.
- Олексанлр Лукашенко заявив, що у лютому Білорусь спільно з Росією проведе військові навчання на західних і південних кордонах країни.
- До Білорусі почали прибувати військові РФ для перевірки сил реагування.
- Представник Держдепу Барбара Ашер заявила, що США стурбовані перекиданням військ РФ до Білорусі.
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