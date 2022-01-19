Російські війська у Білорусі: РФ заявила, що "ні на кого не збирається нападати" і зажадала від США не постачати зброю Україні

Про це йдеться у заяві посольства.

"Вкотре наголошуємо: Росія ні на кого не збирається нападати. Практика переміщення військ на власній землі - наше суверенне право. Закликаємо припинити істерики і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне - не підштовхувати "гарячі голови" у Києві до нових провокацій", - зазначили у посольстві.

У посольстві Росії зазначили, що США нібито повинні зробити кроки для деескалації ситуації навколо України.

“Якщо США насправді віддані дипломатичним зусиллям щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, їм варто відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь для ЗСУ. Натомість, Вашингтону слід було б скористатися своїм впливом на владу України, щоб переконати їх припинити саботаж мінських домовленостей”, - йдеться у коментарі.

