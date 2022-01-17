До Білорусі почали прибувати військові РФ для перевірки сил реагування

Про це заявив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, повідомляє БелТА.



За його словами, в рамках першого етапу перевірки сил реагування Союзної держави частина російських сил і засобів вже прибуває в Білорусь.



"Планується відпрацювати організацію управління військами під час їх розгортання, відбиття ударів засобів повітряного нападу противника і його сухопутної складової, а також ряд інших питань", - сказав він.



Вольфович заявив, що уряд хвилює підвищення військової активності країн НАТО поблизу Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь анонсувала раптову перевірку сил реагування Союзної держави через "нарощування військового контингенту" біля їх кордонів перед спільними навчаннями з РФ.

Олексанлр Лукашенко заявив, що у лютому Білорусь спільно з Росією проведе військові навчання на західних і південних кордонах країни.