До Білорусі почали прибувати військові РФ для перевірки сил реагування
Військові РФ почали прибувати до Білорусі для участі в навчаннях сил реагування Союзної держави напередодні запланованих на лютий спільних російсько-білоруських навчань
Про це заявив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, повідомляє БелТА.
За його словами, в рамках першого етапу перевірки сил реагування Союзної держави частина російських сил і засобів вже прибуває в Білорусь.
"Планується відпрацювати організацію управління військами під час їх розгортання, відбиття ударів засобів повітряного нападу противника і його сухопутної складової, а також ряд інших питань", - сказав він.
Вольфович заявив, що уряд хвилює підвищення військової активності країн НАТО поблизу Білорусі.
- Нагадаємо, Білорусь анонсувала раптову перевірку сил реагування Союзної держави через "нарощування військового контингенту" біля їх кордонів перед спільними навчаннями з РФ.
- Олексанлр Лукашенко заявив, що у лютому Білорусь спільно з Росією проведе військові навчання на західних і південних кордонах країни.
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