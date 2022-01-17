Спільні військові навчання Росії і Білорусі пройдуть у лютому, - Лукашенко
У лютому Білорусь спільно з Росією проведе військові навчання на західних і південних кордонах країни
Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє БелТА.
За його словами, початок навчань заплановано на лютий цього року.
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін зазначив, що усі питання з російською стороною обговорено, точна дата ще визначається.
"Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (Прибалтика та Польща) та півдня (Україна)", - заявив Лукашенко.
- У грудні 2021 року президент РФ Володимир Путін заявив про плани провести спільні російсько-білоруські військові навчання.
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