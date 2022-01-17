Спільні військові навчання Росії і Білорусі пройдуть у лютому, - Лукашенко

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє БелТА.



За його словами, початок навчань заплановано на лютий цього року.



Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін зазначив, що усі питання з російською стороною обговорено, точна дата ще визначається.



"Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (Прибалтика та Польща) та півдня (Україна)", - заявив Лукашенко.

У грудні 2021 року президент РФ Володимир Путін заявив про плани провести спільні російсько-білоруські військові навчання.