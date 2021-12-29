Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання на початку 2022 року
Президент РФ Володимир Путін заявив про плани провести спільні російсько-білоруські військові навчання у лютому-березні 2022 року
Про це Путін повідомив під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у середу, 29 грудня, передає ТАСС.
За словами президента РФ, спільні з Білоруссю військові навчання проведуть у лютому або березні 2022 року.
Під час переговорів Олександр Лукашенко попросив Путіна не зупиняти співпрацю у військовій галузі та у військово-виробничій сфері.
"Я ось звернувся до вас, щоб ми не зупиняли наші спільні навчання, щоб ми продовжили створення центрів навчання наших хлопців, насамперед новим зразкам військової техніки, які ми в Росії закуповуємо", - сказав самопроголошений президент Білорусії.
Як зазначив Лукашенко, наразі розглядається його пропозиція провести спільні з Росією навчання на території Білорусії. Він додав, що це піде на користь білорусько-російським відносинам.
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