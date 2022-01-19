Привід для вторгнення в Україну: Держдеп США занепокоєний переміщенням російських військ до Білорусі

Про це повідомили в Держдепартаменті США.



Барбара Ашер зауважила, США уважно відстежують дії РФ. За її словами, перекидання російських військ на територію Білорусі викликає побоювання.



"Ми дуже уважно стежимо за всім, що робить Росія. Той факт, що ми спостерігаємо це переміщення військ в Білорусь, явно дає росіянам інший підхід, якщо вони вирішать зробити подальші військові дії проти України", - зазначила представниця Держдепу.



Вона додала, що США занепокоєні тим, що РФ створює привід для можливого вторгнення.



"Ви, ймовірно, стежили за новинами минулого тижня, де ми поділилися нашою стурбованістю з приводу можливої операції під чужим прапором, яку росіяни можуть знову зробити для підготовки до вторгнення в Україну. Так що ця ідея про те, що Росія може закласти основу для того, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення - будь то за допомогою диверсійної діяльності, інформаційних операцій або перекидання військ, - це те, чому ми приділяємо дуже пильну увагу", - пояснила Барбара Ашер.



Представниця Держдепу зауважила, що США спостерігає за планами РФ розпочати військові дії до військового вторгнення.



"За нашими оцінками, це може статися в будь-який час між серединою січня і серединою лютого", - уточнила Барбара Ашер.

Нагадаємо, Білорусь анонсувала раптову перевірку сил реагування Союзної держави через "нарощування військового контингенту" біля їх кордонів перед спільними навчаннями з РФ.

Олексанлр Лукашенко заявив, що у лютому Білорусь спільно з Росією проведе військові навчання на західних і південних кордонах країни.

До Білорусі почали прибувати військові РФ для перевірки сил реагування.

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