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NYT спрогнозував, на якому напрямку ЗСУ розпочнуть контрнаступ

11 лютого, 2023 субота
09:33
війна з Росією M142 HIMARS

Найбільш ймовірним напрямком нового контрнаступу Збройних Сил України виглядає Мелітополь у Запорізькій області

Про це пише The New York Times

Американське видання вважає, що Україна має обмежені перспективи просування на Донбасі, де Росія має укріплені позиції та створила лінії постачання з 2014 року. Щоб просунутися деінде, ЗСУ потрібно стримати російський наступ та зберегти війська та техніку. 

Тому аналітики вважають, що найбільш перспективний напрямок контрнаступу України – на півдні. Значна частина окупованої Росією території перебуває в радіусі дії ракет HIMARS, що змусило загарбників перемістити свої склади боєприпасів, командні центри та інші важливі припаси далі від лінії фронту. 

У таких умовах, Мелітополь виглядає очевидною ціллю для українського наступу: місто розташоване на перетині двох основних автомагістралей і важливої залізничної лінії, що робить його критичним для постачання російських військ на півдні. 

Якщо Україні вдасться розколоти російські сили, це суттєво послабить контроль Росії над Херсонщиною. Без шляхів постачання зі сходу, російське підкріплення могло б прибути лише через Крим — це набагато довший шлях, який також знаходиться в радіусі дії ракет HIMARS. 

Водночас NYT зазначає, що рухатися вперед ЗСУ буде складно. Росія збудувала оборону по всій лінії фронту, а її найгустіша мережа окопів і протитанкових пасток розташована саме навколо Мелітополя. 

"Тому Київ сподівається, що Захід швидко надасть артилерію більшої дальності, яка дозволить його силам знову порушити позиції Росії, як це було, коли ЗСУ відбили частину півдня з Херсоном включно у листопаді 2022 року. Цього разу Україна хоче змусити Росію здогадуватися, де і коли вона може завдати удару", - дійшли висновку в NYT. 

  • 9 лютого Інститут вивчення війни написав, що темп російських операцій вздовж лінії Сватове - Кремінна на заході Луганської області зріс, але він слабкий і може перетворитись у контрнаступ ЗСУ
Крим
Мелітополь
ЗСУ
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
HIMARS
наступ ЗСУ
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