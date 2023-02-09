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Головна війна з Росією Наступ Росії на Луганському напрямку може завершитись контрударом ЗСУ, - ISW

Наступ Росії на Луганському напрямку може завершитись контрударом ЗСУ, - ISW

9 лютого, 2023 четвер
05:36
війна з Росією ЗСУ

Темп російських операцій вздовж лінії Сватове - Кремінна на заході Луганської області зріс, але він слабкий і може перетворитись у контрнаступ ЗСУ

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри бойових дій підтверджують рух окупантів на північний захід від Сватового. Військове командування РФ повністю залучило частини кількох дивізій до наступальних дій на цій ділянці лінії фронту.

"Підрозділи кількох полків 144 та 3 мотострілецької дивізії (20 загальновійськова армія, ЗВО) і полк 90 танкової дивізії (ЦВО), підтримані частинами 76 Повітряно-десантної дивізії та невизначеними підрозділами Південного військового округу ведуть наступальні операції вздовж усієї лінії Сватове - Кремінна", - мовиться у звіті.

В ISW інформують, що відповідні факти вказують на те, що російський наступ почався, водночас українські сили заважають ворогу отримати значні успіхи.

Спеціалісти пояснюються, що зараз окупанти в Луганській області намагаються перехопити ініціативу. Це може призвести до остаточної кульмінації вздовж лінії Сватове - Кремінна, ще до того, як силам РФ вдасться досягнути своїх цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей.

"Ця кульмінація дасть для українських сил вікно можливостей, яке можна використати у власному контрнаступі", - додали в Інституті вивчення війни.

  • Напередодні очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Луганській області на Кремінському напрямку наразі фіксується максимальна ескалація, росіяни намагаються прорвати українську лінію оборони
Луганщина
наступ ЗСУ
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