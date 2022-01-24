ОАЕ повідомили про спробу обстріляти Абу-Дабі з ракет

Про це пише WAM.



За інформацією Міноборони ОАЕ, сили протиповітряної оборони перехопили та знешкодили дві балістичні ракети, які терористичне угруповання хуситів запустило в бік країни.



У відомстві зазначили, що внаслідок обстрілу загиблих і постраждалих немає. Уламки балістичних ракет упали в різних районах поблизу столиці ОАЕ Абу-Дабі.



Міністерство наголосило на своїй готовності протидіяти будь-яким загрозам. Воно вживає заходів для захисту країни від атак.

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