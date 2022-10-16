Про це Обама сказав у подкасті Pod Save America, повідомляє The Hill.

За словами експрезидента США, він стурбований тим, що лінії зв’язку між Білим домом і Кремлем такі ж слабкі, як були вже впродовж тривалого часу.

"Я думаю, що зараз ми маємо справу з типом російського режиму, який насправді ще більш централізований, ще більш ізольований і закритий. Я думаю, що Путін консолідував процес прийняття рішень до такої міри, якої ми не бачили навіть за радянських часів", - сказав Обама.

Він додав, що навіть у деякі напружені моменти холодної війни було відчуття, що обидві сторони могли взяти телефон і працювати дипломатичними каналами, за допомогою яких надсилали "чіткі сигнали".

Водночас Обама зазначив, що США знаходять способи відновити частину зв’язку, яка була втрачена та наголосив, що лінії зв’язку залишаються важливими.

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