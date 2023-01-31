"Об'єднані музикою": презентували логотип і гасло "Євробачення-2023"

Про це повідомили на facebook-сторінці Eurovision Ukraine – Євробачення Україна.

Девізом цьогорічного музичного дійства стане гасло "United by Music", або Об'єднані музикою.

На логотипі конкурсу зображено серця в кольорах прапорів Великої Британії та України, які б'ються в унісон. Таке спільне серце символізує ритм і звук колективного серцебиття усіх учасників "Євробачення" та глядачів.

BBC заявила, що лого уособлює й саме походження конкурсу, який створили спочатку як експеримент телемовлення, щоб об'єднати Європу.

До слова, сьогодні, 31 січня, о 21:00 на телеканалі Суспільне Культура, а також на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення відбудеться пряма трансляція церемонії передавання ключів місту Ліверпулю та жеребкування учасників півфіналів "Євробачення-2023". Українці вперше з 2017 року зможуть стежити за подією наживо.

Коментуватиме подію незмінний коментатор "Євробачення" та ведучий національних відборів на "Євробачення" Тімур Мірошниченко.

У заході візьмуть участь голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький і голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська.

Офіційну церемонію передачі, яку вестимуть Райлан Кларк і Ей Джей Одуду, транслюватимуть з ліверпульського St George's Hall.

У жеребкуванні візьмуть участь учні місцевих шкіл, а також представники української громади, які оселилися в Ліверпулі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Конкурс "Євробачення-2023" мав відбутися в Україні, адже український гурт Kalush Orchestra здобув перемогу в пісенному конкурсі 2022 року. Утім через російську війну на території України Європейська мовна спілка передала право на проведення конкурсу Великій Британії. Від імені України він пройде в Ліверпулі. Перший півфінал відбудеться на "Ліверпуль-арені" 9 травня, другий – 11 травня, а гранд-фінал – 13 травня.

Україну на Євробаченні-2023 представить гурт TVORCHI.

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