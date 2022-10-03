Обережність НАТО аргументується підвищеним рівнем ядерної загрози, - експерт-міжнародник Ференс
Експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс зазначив, що заявка України на вступ до НАТО - це реакція на агресивні дії Кремля
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Обережність НАТО й Столтенберга аргументується підвищеним рівнем загрози в контексті ядерної війни. Кризу, яка зараз відбувається, порівнюють з кризою часів Холодної війни, ситуація вже була на грані протистояння двох полюсів. Не видно, коли війна може завершитися й хто може зупинити зло з Кремля, яке хоче просуватися далі", - підкреслив Ференс.
За його словами, світові політичні еліти готують своїх виборців, що війна затягується й українці захищають не лише себе, а цінності й свободу.
"Нам варто прагнути до паралельних процесів в контексті гарантування постачання зброї, фінансової підтримки, створення спільних підприємств військово-промислового комплексу. Таким чином ми зможемо більш стало захищати себе від російської агресії, поки ми не є частиною НАТО", - додав Ференс.
- 30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей" НАТО, але рішення щодо вступу України до Альянсу залежить від усіх 30 його членів
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.5
Купівля 40.5Продаж 41.45
-
EUR
Купівля 39.09Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе