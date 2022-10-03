Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Обережність НАТО й Столтенберга аргументується підвищеним рівнем загрози в контексті ядерної війни. Кризу, яка зараз відбувається, порівнюють з кризою часів Холодної війни, ситуація вже була на грані протистояння двох полюсів. Не видно, коли війна може завершитися й хто може зупинити зло з Кремля, яке хоче просуватися далі", - підкреслив Ференс.

За його словами, світові політичні еліти готують своїх виборців, що війна затягується й українці захищають не лише себе, а цінності й свободу.

"Нам варто прагнути до паралельних процесів в контексті гарантування постачання зброї, фінансової підтримки, створення спільних підприємств військово-промислового комплексу. Таким чином ми зможемо більш стало захищати себе від російської агресії, поки ми не є частиною НАТО", - додав Ференс.

30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей" НАТО, але рішення щодо вступу України до Альянсу залежить від усіх 30 його членів

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