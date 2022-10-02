У Пентагоні відреагували на заявку України про вступ до НАТО

Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.

"Ми віддані підтримці політики "відкритих дверей" НАТО, але те, як це відбувається, дійсно є питанням, яке вирішується 30 країнами, які проводять голосування", - сказав Остін на спільній пресконференції з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом на Гаваях.

Він додав, що наразі США зосереджені на тому, щоб Україна мала все необхідне для успіху і Вашингтон вже бачить деякі добрі результати, який Україна досягла у війні з РФ.

30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в Альянсі.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ.

1 жовтня Німеччина привітала рішення України подати заявку на вступ до НАТО.

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