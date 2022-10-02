У Пентагоні відреагували на заявку України про вступ до НАТО
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей" НАТО, але рішення щодо вступу України до Альянсу залежить від усіх 30 його членів
Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.
"Ми віддані підтримці політики "відкритих дверей" НАТО, але те, як це відбувається, дійсно є питанням, яке вирішується 30 країнами, які проводять голосування", - сказав Остін на спільній пресконференції з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом на Гаваях.
Він додав, що наразі США зосереджені на тому, щоб Україна мала все необхідне для успіху і Вашингтон вже бачить деякі добрі результати, який Україна досягла у війні з РФ.
- 30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
- Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в Альянсі.
- Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ.
- 1 жовтня Німеччина привітала рішення України подати заявку на вступ до НАТО.
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