Про це повідомляє Тagesschau з посиланням на слова міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

"Звісно, ​Україна вільна обирати той Альянс, в якому почуватиметься вільною. Однак для вступу в НАТО є певні вимоги. Зараз це питання буде обговорюватися між 30 країнами Північноатлантичного альянсу", - сказала міністр, перебуваючись з візитом у Кишиневі.

При цьому до уваги, з її слів, треба брати актуальну ситуацію в Україні.

"Німеччина не робитиме тут жодних кроків сама", - сказала Ламбрехт.

Ламбрехт попередила, що Захід буде паралізований погрозами Росії застосувати ядерну зброю та закликала продовжувати підтримку України.

30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не є частиною конфлікту, але надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла відстоювати право на самооборону, закріплене в статуті ООН.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ.

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