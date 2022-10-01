У Німеччині привітали заявку України на вступ до НАТО, але вказала на "нюанс"
Німеччина вітає рішення України подати заявку на вступ України в НАТО. Однак, у країні наголосили, що рішення щодо прийняття до НАТО мають ухвалюватися всіма країнами-учасницями Альянсу
Про це повідомляє Тagesschau з посиланням на слова міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.
"Звісно, Україна вільна обирати той Альянс, в якому почуватиметься вільною. Однак для вступу в НАТО є певні вимоги. Зараз це питання буде обговорюватися між 30 країнами Північноатлантичного альянсу", - сказала міністр, перебуваючись з візитом у Кишиневі.
При цьому до уваги, з її слів, треба брати актуальну ситуацію в Україні.
"Німеччина не робитиме тут жодних кроків сама", - сказала Ламбрехт.
Ламбрехт попередила, що Захід буде паралізований погрозами Росії застосувати ядерну зброю та закликала продовжувати підтримку України.
- 30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
- Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в Альянсі.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не є частиною конфлікту, але надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла відстоювати право на самооборону, закріплене в статуті ООН.
- Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.68
Купівля 40.68Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе