Про це Жолі заявила на пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у п’ятницю.

"Як я вже казала, ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десятиліття. І ми віримо в політику "відкритих дверей", – сказала глава канадського МЗС.

Відомо, що раніше підтримку членству України в Альянсі вже висловили держави Балтії.

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