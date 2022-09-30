Канада підтримує вступ України до НАТО, – глава МЗС
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ
Про це Жолі заявила на пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у п’ятницю.
"Як я вже казала, ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десятиліття. І ми віримо в політику "відкритих дверей", – сказала глава канадського МЗС.
Відомо, що раніше підтримку членству України в Альянсі вже висловили держави Балтії.
- 30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
- Президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".
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- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не є частиною конфлікту, але надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла відстоювати право на самооборону, закріплене в статуті ООН
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