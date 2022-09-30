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Канада підтримує вступ України до НАТО, – глава МЗС

30 вересня, 2022 п'ятниця
21:02
Світ Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ

Про це Жолі заявила на пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у п’ятницю.

"Як я вже казала, ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десятиліття. І ми віримо в політику "відкритих дверей", – сказала глава канадського МЗС.

Відомо, що раніше підтримку членству України в Альянсі вже висловили держави Балтії.

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Канада
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