Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час брифінгу.

"Рішення про членство мають приймати всі 30 членів НАТО. Зараз основна наша мета - допомогти Україні захищатися", - наголосив Генсек НАТО.

За його словами, країни-члени Альянсу підтримують вибір України щодо подання заявки на вступ до НАТО.

Водночас Столтенберг заявив, що НАТО не є частиною конфлікту, але надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла відстоювати право на самооборону, закріплене в статуті ООН.

"Путін мобілізував сотні тисяч людей, погрожує ядерною зброєю та захоплює українські території. Це найсерйозніша ескалація з початку війни. Це ознака слабкості, це визнання, що війна йде не за планом і Путін зазнав поразки у своїх цілях", - додав Столтенберг.

30 вересня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.

Пізніше США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців, зокрема Шойгу й Медведєва.

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