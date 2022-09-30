Зараз мета НАТО - надати негайну допомогу Україні для захисту, рішення про вступ ухвалюють консенсусом, - Столтенберг
Столтенберг заявив, що НАТО не є частиною конфлікту, але надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла відстоювати право на самооборону, закріплене в статуті ООН
Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час брифінгу.
"Рішення про членство мають приймати всі 30 членів НАТО. Зараз основна наша мета - допомогти Україні захищатися", - наголосив Генсек НАТО.
За його словами, країни-члени Альянсу підтримують вибір України щодо подання заявки на вступ до НАТО.
Водночас Столтенберг заявив, що НАТО не є частиною конфлікту, але надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла відстоювати право на самооборону, закріплене в статуті ООН.
"Путін мобілізував сотні тисяч людей, погрожує ядерною зброєю та захоплює українські території. Це найсерйозніша ескалація з початку війни. Це ознака слабкості, це визнання, що війна йде не за планом і Путін зазнав поразки у своїх цілях", - додав Столтенберг.
- 30 вересня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.
- Пізніше США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців, зокрема Шойгу й Медведєва.
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