Про це йдеться на порталі Міністерства фінансів США.

У санкційному списку з’явилися 14 юридичних осіб із російського військово-промислового комплексу, троє ключових керівників російської фінансової інфраструктури, найближчі родичі деяких російських високопосадовців, а також 278 членів російського парламенту за сприяння проведенню Росією фейкових референдумів та спробі анексії суверенної української території.

Серед них – родичі міністра оборони РФ Сергія Шойгу, дружина і син заступника секретаря Ради безпеки РФ Дмітрія Мєдвєдєва, глава Центробанку Ельвіра Набіулліна та її заступники, депутатка РФ Валєнтіна Тєрєшкова тощо.

Крім того, Мінфін США додав 57 юросіб із Китаю, Вірменії та Білорусі до переліку організацій, які порушують експортний контроль США.

Окремо Державний департамент США запроваджує санкції проти членів сім'ї мера Москви Сєрґєя Собяніна, який також є членом Ради безпеки Росії, та візові обмеження щодо громадянина Росії Очур-Суге Монгуша за катування українського військовополоненого.

Державний департамент також запроваджує візові обмеження щодо 910 осіб, зокрема військовослужбовців Російської Федерації, білоруських військових посадовців та російських "маріонеток", які діють на окупованих Росією територіях України.

30 вересня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.

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