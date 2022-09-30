Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в НАТО

Про це повідомляє BBC.

"Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Надихаюча мужність України може лише зміцнити наш Альянс. Естонія, Латвія та Литва люблять Україну", - повідомив у Twitter міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Аналогічні повідомлення у Twitter опублікували міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс та міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".

Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не є частиною конфлікту, але надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла відстоювати право на самооборону, закріплене в статуті ООН.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ

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