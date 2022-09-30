Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в НАТО
Міністри закордонних справ країн Балтії опублікували твіти на підтримку прискореного долучення України до Альянсу
Про це повідомляє BBC.
"Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Надихаюча мужність України може лише зміцнити наш Альянс. Естонія, Латвія та Литва люблять Україну", - повідомив у Twitter міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Аналогічні повідомлення у Twitter опублікували міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс та міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.
- 30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
- Президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".
- Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не є частиною конфлікту, але надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла відстоювати право на самооборону, закріплене в статуті ООН.
- Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.66
Купівля 40.66Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе