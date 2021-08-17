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Обговорили міграцію з Білорусі та спільні культурно-гуманітарні проєкти: Зеленський поговорив телефоном із президентом Литви

17 серпня, 2021 вiвторок
07:35
Суспільство Володимир Зеленський

У понеділок, 16 серпня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Наусєдою

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Лідери обговорили безпекову ситуацію на білорусько-литовському кордоні на тлі значного зростання кількості незаконних мігрантів. За словами президента Литви, наразі вдалося досягти відносної стабілізації ситуації.

Президенти також скоординували заходи двостороннього діалогу на найближчу перспективу. Зеленський ознайомив литовського колегу з підготовкою масштабних заходів, запланованих у Києві на 23-24 серпня з нагоди 30-річчя незалежності України.

Крім того, президенти обговорили реалізацію спільних культурно-гуманітарних проєктів. Зокрема Гітанас Наусєда високо оцінив реалізацію українською стороною важливого проєкту з відновлення надгробного пам'ятника князю Костянтину Острозькому у Києво-Печерській лаврі.

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Новини
Володимир Зеленський
Литва
Гітанас Науседа
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