Обіцяли іноземцям легалізацію та вимагали $2100: у Києві викрили групу шахраїв
У Києві українця та двох громадян Вірменії затримали за шахрайське заволодіння грошима іноземців та підбурювання до хабаря співробітникам СБУ
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними правоохоронців, двоє громадян Вірменії та громадянин України, зловживаючи довірою іноземців - трьох громадян Республіки Туркменістан, отримали їх паспорти для виїзду за кордон, пообіцявши допомогти у продовженні термінів перебування в Україні.
"Не маючи наміру фактично надавати допомогу, вони повідомили потерпілих про нібито вилучення їхніх паспортів Службою безпеки України та необхідність передати через них співробітникам СБУ $2100 за повернення вилучених документів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зловмисників затримали під час передачі цих коштів. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.
Як відомо, досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжується, проводяться невідкладні слідчі дії з метою встановлення інших можливих учасників злочину.
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