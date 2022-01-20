Обіцяли іноземцям легалізацію та вимагали $2100: у Києві викрили групу шахраїв

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



За даними правоохоронців, двоє громадян Вірменії та громадянин України, зловживаючи довірою іноземців - трьох громадян Республіки Туркменістан, отримали їх паспорти для виїзду за кордон, пообіцявши допомогти у продовженні термінів перебування в Україні.



"Не маючи наміру фактично надавати допомогу, вони повідомили потерпілих про нібито вилучення їхніх паспортів Службою безпеки України та необхідність передати через них співробітникам СБУ $2100 за повернення вилучених документів", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що зловмисників затримали під час передачі цих коштів. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.



Як відомо, досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжується, проводяться невідкладні слідчі дії з метою встановлення інших можливих учасників злочину.

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