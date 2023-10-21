Обіцяли тисячу доларів на день: росіяни намагалися завербувати жителя Норвегії

Про це 21 жовтня 2023 року розповів російськомовний телеканал Current Time TV, що є спільним проєктом "Радіо Свобода" й "Голосу Америки" та висвітлює життя на пострадянському просторі.

Як стверджують журналісти каналу, житель Осло, на якого вийшли вербувальники, надав їм використовувані ними імена й аудіозапис розмови.

"Найголовніше, що мене напружило, - те, що одного разу все-таки сказали: треба з'їздити в Альту, Тромсе (арктичні міста на півночі Норвегії - ред.), і між іншим пролунало "військові бази", і якось там цю справу зняти", - зазначає чоловік.

За це йому обіцяли не менше 1 тисячі доларів на день. Наразі його свідчення перевіряються поліцією.

Начальник відділу безпеки департаменту контррозвідки Норвегії Ханне Блумберг каже, що російські спецслужби намагаються встановити контакт із людьми, наприклад, у соціальних мережах.

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"Пропонують "короткочасну співпрацю", гроші за те, щоб сфотографували щось або отримати про щось інформацію. Ви передаєте її людині, яку ви навіть ніколи не бачили, і отримуєте за це гроші", - описує схему подібної співпраці Блумберг.

У Норвегії Кремль цікавлять не лише військові бази, твердять місцеві спецслужби.

"Ми маємо низку установок, що переробляють газ, є термінали на континенті, що приймають газ, є виробничі потужності, більшість з яких знаходяться під водою, є 8 800 кілометрів трубопроводів. Це величезна та складна мережа інфраструктури, і, звичайно, у нас є всі системи контролю та управління, які є можливими цілями, наприклад, для кібератак", - зазначає підполковник, старший викладач кафедри стратегічних комунікацій коледжу Норвезького університету оборони Гейр Хоген Карлсен.