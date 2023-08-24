У Норвегія запустили найпотужнішу у світі плавучу вітрову електростанцію
У середу норвезька енергетична компанія Equinor разом із партнерами урочисто відкрили найбільшу у світі плавучу морську вітрову електростанцію під назвою Hywind Tampen
Про це повідомляє Reuters.
Hywind Tampen складається з одинадцяти вітряних турбін, закріплених на плавучій основі, яка прикріплена до морського дна, а не до океанського. Експерти галузі вважають, що нова технологія може використовуватися і на більших глибинах, які Equinor сподівається розробити.
Потужність нової електростанції складає 88 мегават, що покриє приблизно 35% річної потреби в електроенергії для п’яти платформ на нафтогазових родовищах Снорре та Гуллфакс у Північному морі, приблизно за 140 кілометрів від західного узбережжя Норвегії.
Зазначається, що Hywind Tampen розпочала виробляти електроенергію у листопаді минулого року, а повна потужність була досягнута раніше у серпні.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, який був присутній на відкритті станції, сказав, що ця ініціатива допоможе країні скоротити викиди вуглецю, і що раптове припинення видобутку нафти і газу не є вирішенням енергетичного переходу.
"Світ і надалі потребуватиме газу та нафти на цьому перехідному етапі. Це не відсікання одного дня від іншого. Тому ми повинні мінімізувати слід", – заявив він.
- Нагадаємо, 10 серпня шторм у Норвегії зруйнував дамбу на найбільшій річці країни: евакуйовано тисячі людей.
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