Обіцяв 1 млн грн: на Херсонщині фермер замовив вбивство конкурента

Про це передає пресслужба СБУ.

Співробітники Внутрішньої безпеки СБУ запобігли замовному вбивству на Херсонщині. У ході спецоперації вдалося затримати організатора, який спланував ліквідацію місцевого фермера і пообіцяв за це $40 тис. (понад 1 млн грн).

За даними слідства, замовником та організатором вбивства виявився інший місцевий фермер. Він хотів усунути конкурента, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур, що мало посилити його власні позиції в регіоні.

"Утім виконавець замовного вбивства, усвідомлюючи суспільну небезпечність злочинного наміру замовника, повідомив про це СБУ. Правоохоронці почали документувати протиправну діяльність і врешті затримали організатора під час передачі останнього траншу "винагороди", - йдеться в повідомленні.

Наразі зловмиснику готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.





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