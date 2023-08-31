Обладнання для очисних споруд і спецмашини: Фінляндія надала Україні новий пакет допомоги
Фінляндія наприкінці серпня відправила в Україну обладнання для очисних споруд та водопостачання, а також машини для швидкої та пожежників
Про це повідомило МВС країни.
Крім того, наприкінці літа з Фінляндії в Україну відправили машини швидкої допомоги, пожежну машину, обладнання для 3D-моделювання та різноманітні засоби водопостачання, зокрема насосні.
"Потреби України залишаються широкими, тому допомога з боку Фінляндії різноманітна. Серед іншого, готується велика кількість партій з енергетичного сектору, ІТ-товарів, різної техніки", – йдеться у повідомленні.
Значна частина матеріалів, що йдуть в Україну, надходять від донорів приватного та державного секторів.
- Нагадаємо, 25 серпня Фінляндія схвалила 18-й пакет військової допомоги Україні на €94 млн, який включає важке озброєння і боєприпаси.
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